В Красноярском крае появились первые двухсотбалльники ЕГЭ

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по биологии и географии. По итогам этих экзаменов в регионе появилось еще 6 стобалльников.
Биологию сдавали 2455 человек. Высокие баллы, больше 80, получили 249 выпускников. Еще 8 участникам до максимального результата не хватило двух баллов. На 100 баллов экзамен написали 4 человека. В министерстве образования края отметили, что это лучший результат по биологии за последние три года. В 2024 и 2025 годах максимальных результатов по этому предмету не было, а в 2023 году был один стобалльник.
Среди выпускников, получивших 100 баллов по биологии, школьники из Красноярска и Ачинска. Также в регионе появились первые двухсотбалльники. Три выпускника набрали максимальные баллы сразу по двум предметам, химии и биологии. Среди них Федор Пигалев из лицея № 1 г. Ачинска, Анастасия Сучкова из красноярской школы № 144 и Евгений Филиппов из школы № 91.
Географию в этом году сдавали 243 участника. Высокие баллы получили 15 человек, еще 2 выпускника выполнили работу на 100 баллов. Стобалльники по этому предмету учились в Норильске и Минусинске.
В Красноярском крае уже известны результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии, математике, русскому языку, физике, обществознанию, географии и биологии. По этим предметам 100 баллов получили 94 выпускника. Трое из них набрали максимальный результат сразу по двум экзаменам.