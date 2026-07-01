В Красноярском крае появились первые двухсотбалльники ЕГЭ

Биологию сдавали 2455 человек. Высокие баллы, больше 80, получили 249 выпускников. Еще 8 участникам до максимального результата не хватило двух баллов. На 100 баллов экзамен написали 4 человека. В министерстве образования края отметили, что это лучший результат по биологии за последние три года. В 2024 и 2025 годах максимальных результатов по этому предмету не было, а в 2023 году был один стобалльник.