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В красноярских Солонцах проложили 11 километров нового водопровода

Строительство завершится в конце осени 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском поселке Солонцы проложили 11 километров нового водопровода — трубы смонтировали по улицам Свободная, Рябиновая, Изумрудная, Юности, Братьев Непомнящих, Победы, Историческая и Курская до пересечения с улицей Рождественской. В администрации города добавили, что подрядчик — кемеровская фирма «Новокузнецктехмонтаж» — также установил 71 из 284 колодцев.

Всего рабочие проложат 24 километра разводящих сетей от улицы Свободной до Содружества. Строительство завершится в конце осени 2026 года. Стоимость работ — 250 миллионов рублей.

Это продолжение масштабной работы по развитию инженерной инфраструктуры в поселке. Объект находится на контроле мэра Сергея Верещагина.

Ранее мы писали, что огромное переливающееся масляное пятно обнаружили на Енисее в черте Красноярска.

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