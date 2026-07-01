Волгоградцев предупредили о фейковом приложении для проверки наличия бензина на АЗС

— На мошеннических ресурсах пользователям обещают доступ к актуальной информации о наличии топлива на заправках по всей стране, возможность заранее планировать поездки, фильтровать АЗС по доступности топлива и сохранять избранные точки на карте. Для повышения доверия утверждается, что сервис использует открытые данные для построения карты, — сообщили в пресс-службе лаборатории.