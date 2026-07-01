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Фальсифицированный сыр обнаружили в Нижегородской области

В продукции нашли несоответствия по показателям качества.

Источник: Живем в Нижнем

На территории Нижегородской области обнаружили фальсифицированный сыр «Российский». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Лабораторные исследования выявили в молочной продукции растительные заменители. Массовая доля жира в сухом веществе составила 50%, что также не соответствует требованиям.

На основании выявленных признаков фальсификации и нарушения требований регламентов декларация была признана недействительной. Нижегородскому предприятию объявлено предостережение.

Ранее мы писали, что колхоз получил предписание за свалку и сорняки на участке в Пильнинском округе.