Фальсифицированный сыр обнаружили в Нижегородской области

На территории Нижегородской области обнаружили фальсифицированный сыр «Российский». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Лабораторные исследования выявили в молочной продукции растительные заменители. Массовая доля жира в сухом веществе составила 50%, что также не соответствует требованиям.
На основании выявленных признаков фальсификации и нарушения требований регламентов декларация была признана недействительной. Нижегородскому предприятию объявлено предостережение.
Ранее мы писали, что колхоз получил предписание за свалку и сорняки на участке в Пильнинском округе.