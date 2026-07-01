Максим Иванов: Если рядом есть взрослые, которым не всё равно, у подростка может измениться вся траектория жизни

«Нас с Центром связывает большая и настоящая работа. Мы помогали ребятам с профессией, поддерживали тех, кто хорошо учится и старается, запускали проект, где воспитанники сами становятся опорой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень правильная логика: ребята учатся не только принимать помощь, но и сами помогать другим. Так появляется ответственность, уверенность и понимание, что ты нужен людям», — подчеркнул Максим Иванов.