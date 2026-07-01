Не дави паука! Что нельзя делать в день святого Мефодия 3 июля 2026

Блаженный Иероним свидетельствовал, что Мефодий написал множество сочинений. Среди них особенно выделяются диалог «Пир десяти дев» и трактаты против ересей. Святитель учил, что свобода воли — это не право на грех, а благословенный дар Творца. Свою жизнь богослов окончил мученически. Предположительно, в 311 году, во время Диоклетианова гонения, он пострадал за Христа в городе Халкида Восточная.