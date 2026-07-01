В Волгограде задержали тюменца, похитившего у пенсионеров около 6 млн рублей

В Волгограде полицейские задержали 18-летнего жителя Тюмени, который по заданию телефонных мошенников забрал у двух пожилых жителей почти 6 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке УФСБ задержали его с поличным — при курьере нашли более 2 млн рублей, только что полученных от 65-летней пенсионерки из Центрального района.