В Волгограде задержали тюменца, похитившего у пенсионеров около 6 млн рублей

Юноша признался, что работал на кураторов из мессенджера и ездил по разным регионам.
В Волгограде полицейские задержали 18-летнего жителя Тюмени, который по заданию телефонных мошенников забрал у двух пожилых жителей почти 6 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке УФСБ задержали его с поличным — при курьере нашли более 2 млн рублей, только что полученных от 65-летней пенсионерки из Центрального района.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, аферисты сначала представились медиками и выманили код из СМС, а затем, переключившись на «сотрудников “Госуслуг” и силовиков», убедили женщину, что ее счета взломаны, и потребовали передать накопления для «безопасности».
В тот же день по аналогичной схеме пострадал 68-летний мужчина из Кировского района. Мошенники представились работниками Соцфонда, предложили перерасчет пенсии, выманили код и уговорили отдать деньги — более 3,5 млн рублей. Курьер перевел их кураторам.
На допросе задержанный объяснил, что нашел предложение о подработке в мессенджере и выполнял поручения, разъезжая по городам. По данным оперативников, он причастен как минимум к 40 подобным преступлениям.
В настоящий момент возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант находится под стражей, следствие продолжается.