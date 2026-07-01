«М. Видео» объединяется с «Эльдорадо» в единый маркетплейс

«М. Видео» с 1 июля объединяет сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» со своей онлайн-платформой. После этого основными цифровыми каналами продаж компании станут сайт и приложение «М. Видео», на базе которых продолжат развивать единый маркетплейс.