«М. Видео» объединяется с «Эльдорадо» в единый маркетплейс

В компании рассчитывают, что консолидация онлайн-каналов поможет сосредоточить ресурсы на расширении ассортимента, развитии сервисов, технологий и клиентского опыта. Отдельно подчеркивается, что бренд «Эльдорадо» сохранится внутри экосистемы и его онлайн-инфраструктуру будут использовать для тестирования новых решений.
Розничные магазины «Эльдорадо» продолжат работать в обычном режиме. Для клиентов останется доступен личный кабинет, где сохранятся история покупок, текущие заказы и их статусы, а программа лояльности «М. Клуб» продолжит действовать без изменений.
С 1 июля посетителей сайта и приложения «Эльдорадо» автоматически перенаправят на платформу «М. Видео». На ней будет доступен расширенный ассортимент товаров, предложения партнеров маркетплейса, сервисы доставки, установки и настройки техники, а также другие цифровые услуги компании.