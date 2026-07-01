В Пермском крае оценили качество и уровень загрязнения воды в реке Каме

Протяженность 40 рек с длиной более 100 км — 4 759 км. К ним относятся Кама, Чусовая, Сылва, Косьва, Яйва, Вишера, Колва и Коса. Из них лишь протяженность Камы и Чусовой превышает 500 км — 1 805 км и 592 км соответственно. Площадь водосбора крупнейшей реки региона составляет 507 тыс. кв. км.