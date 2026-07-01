Четыре моста и путепровод обновят в Ростовской области за 900 млн рублей

Отдельно на капитальный ремонт региональных дорог запланировано 2,8 млрд рублей. Деньги пойдут на восемь участков общей протяженностью в 55 км. В течение 2026 года ожидается завершение ремонта двух дорожных объектов, на которые направили 1,5 млрд рублей. Еще шесть участков будут вводиться в эксплуатацию в 2027 году.