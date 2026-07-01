В Хабаровске пройдут десятки семейных мероприятий в День Петра и Февронии

Ко Дню семьи, любви и верности учреждения культуры Хабаровска подготовили обширную программу мероприятий — от мастер-классов и выставок до концертов и семейных квестов, — сообщает пресс-служба администрации города.
В течение июля жителей и гостей региона ждут десятки событий, посвящённых семейным традициям, любви и укреплению связей между поколениями.
Так, Дальневосточная государственная научная библиотека с 1 по 15 июля проведёт цикл мероприятий «Ромашковое настроение» и программу «Семья — наша сила». В программе — викторины, встречи и тематические беседы.
7 июля в Краевом дворце дружбы «Русь» откроется выставка детских рисунков и фотографий, посвящённых семье и теплу домашнего очага.
Основные праздничные события пройдут 8 июля. Библиотека имени Наволочкина проведёт программу «День, согретый любовью» с играми, мастер-классами и интерактивными площадками. Гостей также ждёт арт-зона с рисунками и творческими заданиями.
В этот же день в летнем читальном зале ДВГНБ пройдёт уличная акция «Мир начинается с семьи» — с мастер-классами, детскими активностями и книжными выставками под открытым небом.
11 июля в библиотеке имени Наволочкина состоится встреча клуба многодетных семей «Большое счастье», посвящённая семейным традициям и опыту поколений.
12 июля праздничная программа продолжится в парке имени Муравьёва-Амурского и краевом парке. Гостей ждут семейные квесты, конкурс «Суперсемейка», концертные выступления и кинопоказ в рамках диспут-клуба.
Организаторы подчёркивают, что все мероприятия направлены на поддержку семейных ценностей и развитие культурной среды региона в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России.
Отдельные мероприятия библиотек проводятся по предварительной записи.