В Минске движение на одной из центральных улиц закроют на 2,5 года. Это следует из решения Мингорисполкома № 2662 от 25 июня 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Речь идет про участок улицы Мельникайте от переулка Димитрова до проезда у дома № 8, расположенного по Мельникайте. Движение всех транспортных средств будет ограничено в период с 00.00 4 июля 2026 года до 00.00 31 декабря 2028 года. То есть почти на 2,5 года.
Указанное ограничение, поясняют в документе, было введено по причине угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью белорусов.
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