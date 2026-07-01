В Минске движение на одной из центральных улиц закроют на 2,5 года

Речь идет про участок улицы Мельникайте от переулка Димитрова до проезда у дома № 8, расположенного по Мельникайте. Движение всех транспортных средств будет ограничено в период с 00.00 4 июля 2026 года до 00.00 31 декабря 2028 года. То есть почти на 2,5 года.