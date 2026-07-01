Учёные предупредили о мощной магнитной буре вечером 2 июля

Вечером 2 июля ожидается магнитная буря, вызванная облаком плазмы, выброшенным в результате мощной вспышки на Солнце. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, сила бури может достичь уровня G3 из 5 максимальных, передаёт ТАСС.
Ранее ученые зафиксировали первую с начала июня вспышку на Солнце, оцененную по шкале активности как X1.1. Несмотря на то что это не самая мощная вспышка, при текущем расположении активных солнечных центров, находящихся практически на прямой линии с Землей, её последствия могут быть ощутимыми.
Ожидается, что буря не достигнет уровня G4, который предшествует максимальному, однако вероятность сильных возмущений (категория G3) очень высока. По прогнозам, это будет одна из самых мощных бурь с марта текущего года.
Облако плазмы, выброшенное во время вспышки, должно достигнуть Земли в период с 9:00 до полуночи по московскому времени 3 июля.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, рекордное количество дней с магнитными бурями было зафиксировано в 2025 году. Кроме того, невролог Демьяновская рассказала об опасностях для здоровья в дни магнитных бурь.