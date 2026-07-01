Учёные предупредили о мощной магнитной буре вечером 2 июля

Ранее ученые зафиксировали первую с начала июня вспышку на Солнце, оцененную по шкале активности как X1.1. Несмотря на то что это не самая мощная вспышка, при текущем расположении активных солнечных центров, находящихся практически на прямой линии с Землей, её последствия могут быть ощутимыми.