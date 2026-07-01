Эксперты рассказали, как восполнить дефицит витамина D

Прием огромных «болюсов» (300−500 тысяч МЕ) раз в год может только повысить риск падения гормона. В связи с этим прием должен быть регулярным — 800−2000 МЕ в сутки. Больше 4 тысяч МЕ в день пить не стоит, так как это может привести к повреждению почек.