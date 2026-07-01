Эксперты рассказали, как восполнить дефицит витамина D

Российская Ассоциация Эндокринологов выпустила актуальные клинические рекомендации по восполнению дефицита витамина D. Главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов рассказал о главных положениях меддокумента.
Большинство российских городов находятся выше 35 параллели северной широты, поэтому солнечные лучи падают на землю под острым углом. С ноября по март кожа и вовсе не вырабатывает витамин D. Кроме того, дефицит «солнечного» гормона усиливает офисная работа, облачность и SPF-кремы.
Жесткий дефицит витамина D (менее 20 нг/мл) приводит к вымыванию кальция из костей, слабости и риску переломов. При недостаточности (20−29 нг/мл) ухудшается иммунитет и нервно-мышечная проводимость. Идеальный целевой уровень гормона — 30−60 нг/мл. Узнать о дефиците можно по результатам анализа крови 25 (OH)D.
Большое количество витамина D содержится в диком лососе, сельди, соме, рыбьем жире, грибах, сливочном масле, молоке и сметане. Однако, чтобы получить норму, потребуется съесть около килограмма этих продуктов. По этой причине рекомендуется принимать биодобавки.
Прием огромных «болюсов» (300−500 тысяч МЕ) раз в год может только повысить риск падения гормона. В связи с этим прием должен быть регулярным — 800−2000 МЕ в сутки. Больше 4 тысяч МЕ в день пить не стоит, так как это может привести к повреждению почек.
Если дефицит уже подтвержден, врач назначает курс приема на 400 тысяч МЕ. Люди с ожирением, как правило, принимают дозу в 2−3 раза больше, так как у них витамин D усваивается хуже.
Безусловно, рацион тоже играет важную роль, так как «солнечный» гормон оптимизирует усвоение кальция. Взрослому требуется 1000−1200 мг кальция в день — около трех порций молочных продуктов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru диетолог Редина рассказала о пользе скумбрии для суставов, сосудов и мозга.