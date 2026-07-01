Как проходит 20-й сезон ТИМ «Бирюса»

В середине июня Всероссийский образовательный форум «Территория инициативной молодёжи “Бирюса” открыл свой 20-й, юбилейный сезон. В 2026 году знаменитый палаточный лагерь на берегу Красноярского водохранилища примет 10 смен: три всероссийские, четыре межрегиональные и три региональные.
Старт масштабному событию задали представители физической культуры, а следом за ними эстафету подхватили молодые учёные и разработчики. Как программисты ищут в лесу потерявшегося енота, зачем агроботы сканируют красноярские поля и какие идеи получают миллионные гранты — в нашем материале.
Открытый диалог о массовом спорте.
Юбилейный сезон ТИМ «Бирюса» стартовал 17 июня, открыв заезд первой всероссийской смены «Физическая культура и спорт». Это направление стало ключевым событием круглогодичного молодёжного образовательного центра «Спортэкс» — проекта от Росмолодёжи, открытого в Красноярском крае в 2024 году. Смена объединила более 300 человек из разных регионов России, а также соотечественников из-за рубежа и иностранных гостей — активистов Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК), молодых тренеров, специалистов индустрии и активистов «Движения Первых».
Приветственный адрес участникам форума направил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: уже в двадцатый раз форум объединяет неравнодушных юношей и девушек, стремящихся своим созидательным трудом принести пользу всей стране. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв также отметил важность мероприятия. По его словам, присутствие иностранных гостей подтверждает открытость российского спорта к международному диалогу.
Официальный старт сезону дал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В формате открытого диалога он обсудил с молодёжью роль физической культуры в воспитании общества.
«Красноярский край — регион с большими спортивными традициями. Здесь рождались чемпионы, закалялся дух победителей. Я ни секунды не сомневаюсь, что здоровый образ жизни является основополагающим фактором активной продолжительной жизни, которая крайне необходима для развития нашей страны, — обратился к участникам губернатор. — Ключевая задача форума — мозговой штурм. Мы определили болевые точки, ищем ответы, собираем проектные решения, на финале защищаем их. Это наше общее наследие».
Гранты и фиджитал-инициативы.
Дни работы спортивной смены выдались невероятно насыщенными. Команды тренеров, активистов и студентов на протяжении всего времени разрабатывали механизмы вовлечения молодёжи в спорт.
Одним из главных итогов стала подготовка предложений по развитию кадрового потенциала спортивных клубов и экосистемы АССК России. Представители студенческого самоуправления вместе с экспертами Минобрнауки РФ сформировали рекомендации по использованию соревнований как мощного инструмента воспитательной работы и формирования гражданской ответственности.
Активисты «Движения Первых» презентовали прототипы четырёх уникальных проектов: марафона для молодых родителей «Родительский актив», образовательной программы для подростков, инициативы по популяризации забытых дворовых игр «Битва дворов» и онлайн-курса по формированию здоровых привычек «Триггер».
Кульминацией смены стала защита проектов в рамках Всероссийского конкурса молодёжных инициатив «Росмолодёжь. Гранты». Из множества идей экспертная комиссия отобрала десять лучших, получивших финансирование на общую сумму более 5,7 млн руб. Среди победителей — программа развития студенческого фиджитал-спорта, социальный проект для семей участников специальной военной операции, чемпионат для работающей молодёжи и туристический лагерь для трудных подростков. Эти проекты уже в ближайшее время начнут воплощаться в жизнь в регионах России — в том числе в рамках задач национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на раскрытие потенциала каждого молодого человека.
Время науки.
Вслед за спортсменами поляну ТИМ «Бирюса» заняли более 400 студентов, молодых учёных, преподавателей и ИТ-специалистов из 16 регионов страны. 25 июня здесь впервые стартовала профильная смена «Наука и технологии».
Её главная цель — вовлечь молодёжь в инновационную деятельность, сформировать крепкий кадровый резерв и стимулировать спрос на технологии в ведущих отраслях экономики: сельском хозяйстве, лесозаготовке, недропользовании. К работе с участниками привлекли 137 топовых экспертов из ведущих вузов страны и технологических гигантов.
«Это первая смена науки и технологий, что кажется мне весьма знаменательным. Вызовы технологического лидерства — это зона ответственности молодых. Вы наиболее открыты к инновациям и готовы менять этот мир, — поприветствовал участников председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев. — Очень важно, что сегодня вы собрались здесь обсудить идеи и увидеть реальное применение новых технологий. Эти разработки можно успешно внедрять в сельском хозяйстве, недропользовании и в обеспечении безопасности людей».
Программа смены разбита на пять практико-ориентированных интенсивов. Направление «Технологии» погружает слушателей в суровую отраслевую специфику. На имитационном участке поля участники оценивают посевные площади с помощью беспилотного агробота и учатся дистанционному зондированию земли. Кстати, именно в Красноярском крае недавно начал действовать экспериментальный правовой режим для эксплуатации сельскохозяйственных дронов.
В лесу молодые специалисты обследуют участки лесопользования беспилотниками самолётного типа: выявляют усыхание деревьев и контролируют незаконные вырубки. В блоке «Недропользование» промышленные компании демонстрируют автономную навигацию дронов в абсолютной темноте подземных шахт и применение искусственного интеллекта для классификации горных пород. Итогом этой работы для многих участников станут удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Автономные роверы, кодинг и поиск енота.
Особый интерес у участников вызывают площадки технологических партнёров. На «Бирюсу» привезли знаменитых роботов-доставщиков — роверов. Эксперты крупной российской ИТ-корпорации поделились алгоритмами расчёта траектории и продемонстрировали технологию в деле: два ровера доставляли посылки прямо по палаточному лагерю. Участникам дополнительно показали процесс использования больших языковых моделей и создания собственных ИИ-агентов.
Впервые в Красноярском крае проходят всероссийские соревнования по такому виду спорта, как спортивное программирование (в дисциплине «Продуктовое программирование»). Около сотни лучших кодеров соревнуются в разработке программного продукта по заказу красноярского предприятия «Инновационные аэролодки». Перед ребятами стоит сложнейшая прикладная задача — написать алгоритм автономного поиска оптимальной траектории для безэкипажного катера на воде. Победители получат шанс войти в команду разработки реального краевого проекта.
Присутствуют на смене и социально значимые инициативы. На интенсиве «Нейротехнологии БАС и ИИ» (при поддержке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») команды разрабатывают систему детекции целевых объектов с помощью нейросетей и компьютерного зрения. Чтобы отточить навыки, ребята ежедневно проводят практико-ориентированную игру «Найди енота». Используя дроны и искусственный интеллект, они ищут «потеряшку» 547; в густом сибирском лесу. Официальным итогом этого блока стало подписание соглашения между министерством цифрового развития Красноярского края и группой компаний «Геоскан» о масштабном развитии гражданских беспилотников в регионе в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Двадцатый сезон ТИМ «Бирюса» — это романтика палаточного лагеря, объединённая с созданием серьёзных технологических и социальных проектов, работающих на экономику всей страны. Впереди у участников ещё восемь тематических смен и сотни новых идей, получивших шанс на воплощение в жизнь.