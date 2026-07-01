В Хабаровск ненадолго приходит по-настоящему летнее тепло

Не очень жаркое нынешнее лето дает нам небольшую передышку — согреться, напитаться солнцем, чтобы потом вновь погрузиться в преследующую нас нынче прохладу. Прогнозы о невероятной жаре, которая, якобы, грозит нам в июле, пока не оправдываются. Но завтра, 2 июля день в Хабаровске крае обещать быть жарким.
Особенно тепло, конечно, на юге, днем там воздух прогреется до +28…+30 градусов. Ночью в Бикине ожидается +15…+17, в Вяземском +14…+16 градусов, пройдет небольшой дождь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Комсомольске-на-Амуре и Троицком в послеобеденное время тоже очень хорошо, +26…+28, в предрассветные часы +10…+12. В селе имени Полины Осипенко днем столбики термометров поднимутся до отметки +25…+27 градусов, ночью здесь +11…+13.
И в Чегдомыне в светлое время суток +24…+26, ночью+12…+14 градусов. В Николаевске -на-Амуре днем +20…+22, а вот утром только +8…+10 градусов. Зябко! В Советской Гавани в послеобеденное время +18…+20, на рассвете те же +8…+10 градусов.
А вот на севере по-прежнему прохладно. В Аяне днем +11…+13, ночью +6…+8 градусов, В Чумикане ночные температурные значения такие же, а вот днем немного теплее +14…+16 градусов. В Охотске ожидается небольшой дождь, днем воздух прогреется до +11…+13, ночью только до +9…+11 градусов.
Хабаровск накроет волна настоящего тепла. Днем термометры покажут +28…+30 градусов, на рассвете +13…+15, и без осадков.
Уровень Амура у Хабаровска −116 сантиметров, за сутки река потеряла еще 6 сантиметров. В ближайшие дни вода в Амуре упадет еще на 10−15 сантиметров.
Мы, конечно, порадуемся теплу, но в истории метеонаблюдений были и по-настоящему жаркие дни в начале июля. Так, в 1982 году 2 июля столбики термометров в Хабаровске поднялись до +33,5 градусов.