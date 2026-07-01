В Хабаровск ненадолго приходит по-настоящему летнее тепло

Не очень жаркое нынешнее лето дает нам небольшую передышку — согреться, напитаться солнцем, чтобы потом вновь погрузиться в преследующую нас нынче прохладу. Прогнозы о невероятной жаре, которая, якобы, грозит нам в июле, пока не оправдываются. Но завтра, 2 июля день в Хабаровске крае обещать быть жарким.