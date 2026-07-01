Могут все. Расписание мероприятий «Сибдолголетия» с 1 по 17 июля

На портале цифровых сервисов «Край24» уже появились интересные оздоровительные и культурные мероприятия, на которые можно попасть бесплатно в рамках движения «Сибирское долголетие».
Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря Красноярска».
Программа включает в себя лекцию-беседу с элементами демонстрации зданий монастырского комплекса и посещением православных храмов «Всецарица» и «Успение Божией матери». Участники посетят уличную экспозицию, посвящённую археологическому изучению подворья объекта культурного наследия регионального значения «Летний дом Архиерея», 1879−1883 гг. В конце будет показан документальный фильм «Сибирская Лавра».
01.07.2026 в 14.00 и 15.07.2026 в 14.00.
Красноярск, ул. Лесная, 55а, стр. 3. Культурно-исторический центр «Успенский».
Тренировка по сквошу без тренера.
Аренда корта — простой и доступный способ проверить свои силы и получить удовольствие от игры. Это просто игровой формат без привязки к тренировкам с тренером: приходите, играйте с другими игроками, развивайте реакцию и координацию. Мы позаботимся об инвентаре, а вы получите заряд энергии и радость от движения! На корте могут находиться до трёх человек — это делает игру удобной и динамичной.
01.07, 03.07, 07.07, 08.07, 10.07, 14.07, 15.07, 17.07, 21.07, 21.07, 22.07, 24.07.2026 в 11.00, 12.00, 13.00.
Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 12, 2-й этаж. Сквош-клуб «ОМГ».
Встреча шахматистов «Дебют».
Шахматный клуб для пенсионеров — уютное пространство, где опытные игроки могут насладиться любимой игрой, обменяться тактическими секретами, завести новые знакомства и приятно провести свободное время в интеллектуальной атмосфере.
02.07.2026, 09.07.2026, 16.07.2026 в 11.00.
Красноярск, пр. Металлургов, 20а, пом. 130. Детская библиотека им. К. Чуковского (филиал № 2).
Мастер-класс «Ромашковое поле». Рисование акрилом на круглых холстах.
Рисование акрилом на круглых холстах. Мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности.
08.07.2026 в 14.00.
Красноярск, пр. Мира, 3. Дом искусств.
Школа родственного ухода.
Образовательная программа, направленная на обучение родственников и близких людей уходу за пациентами с различными заболеваниями или ограниченными возможностями. Она помогает подготовить участников к оказанию качественной поддержки, ухода и помощи, а также повысить их знания о здоровье, уходе и психологической поддержке. По всем вопросам: тел. 201−23−71.
09.07.2026 в 16.00.
Красноярск, пер. Вузовский, 5. Комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский».
«Оживающий камень: разговор со скульптором».
Приглашаем на творческую встречу с красноярским скульптором Василием Сивцевым — заслуженным деятелем искусств Республики Саха (Якутия), заслуженным художником Красноярского края. Биография и творчество Василия Сивцева, яркого представителя красноярской художественной школы, тесно связаны с Якутией. Мастерское владение скульптурной пластикой, обращение к классическому наследию реалистического искусства убедительно воплотились в портретах его современников и земляков. Встреча организована Музеем Ряузова в рамках программы творческих событий «Сибирь — наш дом», приуроченной к Году единства народов России в 2026 году.
09.07.2026 в 17.00.
Красноярск, ул. Ленина, 102. Штаб общественной поддержки «Единой России» в Красноярском крае.