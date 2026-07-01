Инновации на берегу моря. Как проходит 20-й сезон ТИМ «Бирюса»

Кульминацией смены стала защита проектов в рамках Всероссийского конкурса молодёжных инициатив «Росмолодёжь. Гранты». Из множества идей экспертная комиссия отобрала десять лучших, получивших финансирование на общую сумму более 5,7 млн руб. Среди победителей — программа развития студенческого фиджитал-спорта, социальный проект для семей участников специальной военной операции, чемпионат для работающей молодёжи и туристический лагерь для трудных подростков. Эти проекты уже в ближайшее время начнут воплощаться в жизнь в регионах России — в том числе в рамках задач нацио­нального проекта «Молодёжь и дети», направленного на раскрытие потенциала каждого молодого человека.