Железногорца осудили за обман 38 человек и трех банков на 29 млн рублей

«Многие соглашались, брали кредиты на сотни тысяч и даже миллионы рублей, рассчитывая улучшить свое материальное положение. Но деньги обратно уже не возвращались. Когда желающих одолжить становилось меньше, схема менялась. Под предлогом проверки “кредитного потенциала” мужчина просил знакомых открыть мобильное банковское приложение и передать ему телефон. Пока владельцы были уверены, что речь идет лишь о консультации, он оформлял кредиты от их имени и сразу переводил деньги на свои счета. Иногда потерпевшие узнавали о новых долгах только после звонков из банка. Таким способом он похитил свыше 29 млн рублей, обманув 38 жителей Железногорска и 3 кредитные организации», — рассказали в прокуратуре.