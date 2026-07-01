Железногорца осудили за обман 38 человек и трех банков на 29 млн рублей

В Красноярском крае суд признал жителя Железногорска виновным в 55 эпизодах мошенничества и 8 кражах денег с банковских счетов.
Установлено, что злоумышленник несколько лет создавал образ успешного предпринимателя — арендовал офис, дорогой автомобиль и проводил деловые встречи, на которых обещал прибыльные проекты. Одним жертвам он предлагал «выгодно вложиться» в развитие бизнеса, других убеждал оформить кредит и дать деньги в долг, обещая своевременно вернуть их с хорошим вознаграждением.
«Многие соглашались, брали кредиты на сотни тысяч и даже миллионы рублей, рассчитывая улучшить свое материальное положение. Но деньги обратно уже не возвращались. Когда желающих одолжить становилось меньше, схема менялась. Под предлогом проверки “кредитного потенциала” мужчина просил знакомых открыть мобильное банковское приложение и передать ему телефон. Пока владельцы были уверены, что речь идет лишь о консультации, он оформлял кредиты от их имени и сразу переводил деньги на свои счета. Иногда потерпевшие узнавали о новых долгах только после звонков из банка. Таким способом он похитил свыше 29 млн рублей, обманув 38 жителей Железногорска и 3 кредитные организации», — рассказали в прокуратуре.
За серию мошенничеств (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), одно покушении на него (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ) и кражи средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) суд приговори фигуранта к лишению свободы на 7,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.