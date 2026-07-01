В Красноярске ввели карантин по бешенству животных в районе улицы Тотмина

В Красноярске установили карантин по бешенству животных на отдельной территории в районе улицы Тотмина. Ограничения будут действовать до 24 августа 2026 года включительно. Карантин ввели на участке по адресу: улица Тотмина, земельный участок 3, также ограничения распространяются на территорию в радиусе 500 метров от эпизоотического очага. В самом очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, перемещать и перегруппировывать. Исключение сделали для животных, которые были вакцинированы против бешенства в течение 179 дней до вывоза, а также для вывоза на убой в специализированные пункты. Кроме того, на территории очага запрещено снимать шкуры с трупов животных, охотиться на восприимчивых животных, кроме случаев регулирования численности, а также посещать территорию посторонним лицам. В неблагополучной зоне вокруг очага нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением или скоплением животных. Также запрещен вывоз восприимчивых животных, за исключением отправки на убой или вывоза вакцинированных животных. Напомним, что на севере Красноярского края участковый спас из запертой квартиры кота Фантика.