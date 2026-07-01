Курс на технологическое лидерство: как Нижегородская область укрепляет позиции в рейтингах цифрового развития

Операторы связи в Нижегородской области успешно работают с большими данными — и это уже не просто сбор статистики, а полноценный инструмент развития сервисов и инфраструктуры. Прежде всего, они активно используют big data для оптимизации самих сетей. Анализируя нагрузку по районам и часам, данные о перемещении абонентов, качестве сигнала и пиковых нагрузках, операторы точечно решают, где нужно ставить новые базовые станции, а где — модернизировать существующие. Это напрямую влияет на стабильность связи и скорость мобильного интернета, в том числе на трассах и в новых жилых районах.