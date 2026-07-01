Курс на технологическое лидерство: как Нижегородская область укрепляет позиции в рейтингах цифрового развития

Высокая скорость, стабильность и удобство — вот главные характеристики доступных нижегородцам цифровых сервисов. За счет чего региону удается укреплять свои позиции в рейтингах цифрового развития — в материале ИА «Время Н».
ФАКТОРЫ ЛИДЕРСТВА.
Готовность к экспериментам и серьезная образовательная база — вот два главных фактора успешности Нижегородской области в вопросах цифры, по мнению министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова. В городе не просто рождаются технологические инициативы — здесь они получают поддержку IT-сообщества и готовятся к масштабированию.
«Регион активно участвует в различных пилотных проектах в сфере цифрового развития, применяя полученный опыт в тех или иных сферах государственного управления. Например, в оказании госуслуг и использовании решений на основе искусственного интеллекта», — отметил Александр Синелобов.
Так, Нижегородская область первой из российских регионов применила нейросеть для планирования и мониторинга транспортной ситуации в городе. ИИ анализирует количество пассажиров и выявляет переполненные остановки. Аналитика помогает принимать решения для изменения ситуации на остановках и при необходимости увеличивать интенсивность городского транспорта. А нижегородский ИИ-проект «Мониторинг загруженности остановок общественного транспорта с помощью ИИ» стал лауреатом премии «ЦИПР Диджитал-2026», победил в номинации «Городские решения».
По информации министерства цифрового развития и связи Нижегородской области, на конец 2025 года в нижегородском ИКТ-секторе работало более 2 тысяч компаний, в которых было занято более 40 тысяч специалистов. Число аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний вплотную приблизилось к 400. Особое значение имеет ИТ-кампус «НЕЙМАРК», который к лету 2026 года стал главным поставщиком кадров для всей страны, удерживая талантливую молодежь в регионе.
«Нижний Новгород, как ближайший к Москве город-миллионник, в котором расположены 25 вузов, столица региона, где работают сотни ИТ-компаний, не может не являться пилотной площадкой для внедрения инноваций», — считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
По объему оборота организаций ИКТ-сектора Нижегородская область занимает 2 место в ПФО и 8 место среди субъектов России, по объему оборота организаций ИТ-отрасли — 2 место в ПФО и 7 место в России. Так, оборот ИКТ-сектора в Нижегородской области вырос на 21,9% в 2025 году, регион лидирует по эффективности мер поддержки IT-бизнеса (рейтинг Руссофт).
«Государство даёт стимулирующие программы — например, привлечение IT-специалистов через налоговые льготы и “подушку безопасности” для операторов. В регионе появилась сеть бесплатного Wi-Fi и сервисные проекты, повышающие цифровую активность жителей. В сочетании с высоким проникновением фиксированного интернета это создаёт среду, где цифровые сервисы востребованы и развиты» — говорит генеральный директор «Эгида-телеком» Лина Пупынина.
Одна из ключевых задач, связанных с достижением цифрового лидерства, — переход на отечественные технологии. Сегодня это не просто требование российского законодательства, а необходимость времени. Сейчас в регионе активно развивается региональный сегмент цифровой инфраструктуры: строятся ЦОДы на российском оборудовании, внедряются отечественные решения в сфере кибербезопасности.
Чтобы стимулировать этот процесс, в Нижегородской области была разработана одна из наиболее комплексных систем поддержки ИТ-компаний в стране. В частности, запущены «Корпоративный электронный помощник» и акселерационная программа «Горький. Акселератор», возмещается НДФЛ за привлечённых в регион ИТ-специалистов, действует Реестр ИТ-стартапов Нижегородской области — он позволяет получить аккредитацию Минцифры России в упрощённом режиме.
СВЯЗЬ КАК БАЗОВЫЙ СЛОЙ.
По словам доктора делового администрирования Романа Синицына, Нижегородская область окончательно закрепила за собой статус главной интеллектуальной лаборатории страны в вопросах технологического суверенитета. Во многом это происходит благодаря развитию связи.
«Мой опыт в экономической науке позволяет утверждать: то, что мы наблюдаем сегодня в телеком-секторе региона, — это не просто вынужденная замена одних коробок на другие, а глубокая структурная перестройка всей региональной модели роста», — констатирует Роман Синицын.
Телеком играет особую роль в цифровом прогрессе еще по одной причине — сами мобильные операторы становятся не только поставщиками услуг, но и технологическими партнерами региона.
«Мобильная связь даёт доступ к интернету там, где прокладка оптоволокна затруднена или экономически нецелесообразна, — особенно это важно для малых населённых пунктов. Благодаря этому люди получают онлайн образование, телемедицинские консультации, могут пользоваться госуслугами и банковскими сервисами. Для бизнеса мобильная связь — это возможность быстро подключаться к цифровым платформам, вести электронный документооборот, использовать облачные решения и сервисы аналитики. Малый бизнес и фермерские хозяйства, например, через мобильные приложения оформляют субсидии, отслеживают логистику, выходят на маркетплейсы. Это напрямую влияет на экономическую активность и занятость в регионе», — подчеркнул Александр Синелобов. Фото: Арина Суманова.
Он отметил, что развитие мобильной связи — это не только про новые вышки и тарифы, а про создание условий для роста качества жизни, конкурентоспособности местных предприятий и интеграции региона в общефедеральные цифровые процессы, ликвидация цифрового неравенства.
«Мобильная связь сегодня — это фундамент цифровизации. 92% населения — активные интернет-пользователи. Высокие скорости и повсеместное покрытие делают мобильную сеть основой доступа к госуслугам, онлайн-образованию, “цифровому здравоохранению” и другим сервисам», — считает Лина Пупынина.
Кроме того, мобильная связь поддерживает работу критической инфраструктуры: датчики в ЖКХ, системы мониторинга транспорта, «умные» счётчики и элементы «умного города» чаще всего передают данные именно через сотовые сети. А с развёртыванием сетей 4G и подготовкой к 5G появляются новые возможности — от удалённого управления сельхозтехникой до внедрения решений на базе интернета вещей в промышленности.
«Мы давно ушли от понимания телекома как сервиса для звонков. В 2026 году это — фундамент “Экономики данных”. Для такого промышленно развитого региона, как Нижегородская область, наличие устойчивого покрытия, включая зоны 5G в промышленных кластерах Дзержинска и Автозаводского района, стало вопросом выживания производств. Мобильная инфраструктура обеспечивает работу промышленного интернета вещей и беспилотной логистики. С точки зрения макроэкономики, каждый вложенный в нижегородский телеком рубль сегодня генерирует около пяти рублей прироста в смежных отраслях — от ИТ-сектора до высокотехнологичного машиностроения. Это мощнейший мультипликатор, который удерживает область в лидерах по ВРП», — говорит Роман Синицын.
Операторы связи в Нижегородской области успешно работают с большими данными — и это уже не просто сбор статистики, а полноценный инструмент развития сервисов и инфраструктуры. Прежде всего, они активно используют big data для оптимизации самих сетей. Анализируя нагрузку по районам и часам, данные о перемещении абонентов, качестве сигнала и пиковых нагрузках, операторы точечно решают, где нужно ставить новые базовые станции, а где — модернизировать существующие. Это напрямую влияет на стабильность связи и скорость мобильного интернета, в том числе на трассах и в новых жилых районах.
Как рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, Нижегородская область входит в десятку наиболее "скоростных регионов в России в вопросах мобильной связи — таковы данные приложения Мегабитус, которое позволяет тестировать качество соединения на различных устройствах.
В самом регионе тоже можно отследить определенные тренды. Как показало независимое исследование ТМТ Консалтинг, проведенное весной 2026 года, у мобильного оператора Т2 самая крупная абонентская база среди «большой четверки» на территории региона. Ставка на качество сети, клиентский сервис и внедрение отечественных технологий телеком-оператора соответствует ожиданиям нижегородцев. По итогам 2025 года объемы строительства базовых станций в регионе увеличились на 65% по сравнению с показателями 2024 года, в самом Нижнем Новгороде этот показатель вырос на 15%.
Так, например, благодаря расширению зоны покрытия сети Т2 доступ к связи получили десятки тысяч жителей в населенных пунктах, где ранее она была недоступна. Инфраструктурной базой опережающего развития Т2 выбрана сеть антенно-мачтовых сооружений от компании «Пилар». Нижегородская область также стала одним из первых регионов страны, где весь LTE-трафик начал обслуживаться на оборудовании ядра пакетной коммутации «Протей». По оценке экспертов, сценарий демонстрирует пример успешного импортозамещения основных процессов в телекоме.
Фото: Арина Суманова’В технических вопросах мы можем полагаться на точнейшие тесты, но именно выбор абонента определяет, насколько наша сеть соответствует реальным клиентским сценариям. В прошлом году Т2 занял первое место по интегральной оценке качества мобильной связи в Нижегородской области по версии DMTEL. Новое достижение стало логическим продолжением нашего курса, в котором главным ориентиром были и будут интересы наших абонентов«, — отметил директор макрорегиона “Волга” Т2 Алексей Сидоров.
Серьезная роль телекома накладывает на отрасль и значительные обязательства. Среди самых актуальных — необходимость дальнейшего развития экосистемы поставщиков компонентов, повышение надежности оборудования в экстремальных условиях и интеграция с существующими сетями. Еще один этап, к которому телеком верно движется — внедрение стандарта 5G.
Алексей Сидоров объясняет, что этот стандарт позволит вывести IoT-продукты на новый уровень, сможет стать драйвером развития беспилотных систем, логистики и умных городов. Уже сейчас оператор Т2 тестирует эту технологию в городах-миллионниках. Но в перспективе для достижения наилучших результатов стандарт важно будет применять не только в бизнесе, но и в государственном сегменте. С этой точки зрения Нижний Новгород выглядит как площадка, где 5G станет не просто экспериментом, а частью важных процессов.