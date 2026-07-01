Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реставратор Шумилкин назвал уникальные особенности нижегородской архитектуры

1 июля в России отмечается День реставратора.

Источник: Время

Практически все архитектурные стили представлены в Нижнем Новгороде и других городах Нижегородской области. Об этом сообщил в интервью ИА «Время Н» реставратор, доктор архитектуры Александр Шумилкин.

«Древнерусская архитектура XVI — XVII веков встречается редко, но, тем не менее, она есть. И все последующие стили: барокко, классицизм, эклектика, модерн и, конечно, советская архитектура — в том или ином виде у нас присутствуют», — сказал эксперт.

По его словам, нижегородские архитекторы и реставраторы работают практически со всеми материалами: деревом, камнем, кирпичом.

«В других регионах такое редко встретишь. Например, в регионах Севера архитектура в основном деревянная, а в регионах Юга — каменная. А у нас с вами есть и то, и другое — в этом плане мы, конечно, уникальны», — пояснил он.

Александр Шумилкин добавил, что главная задача нижегородских реставраторов — сохранить особенности архитектуры, которыми богата наша земля.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что наш регион задает тренд в работе по сохранению историко-культурного наследия.