Реставратор Шумилкин назвал уникальные особенности нижегородской архитектуры

Практически все архитектурные стили представлены в Нижнем Новгороде и других городах Нижегородской области. Об этом сообщил в интервью ИА «Время Н» реставратор, доктор архитектуры Александр Шумилкин.
«Древнерусская архитектура XVI — XVII веков встречается редко, но, тем не менее, она есть. И все последующие стили: барокко, классицизм, эклектика, модерн и, конечно, советская архитектура — в том или ином виде у нас присутствуют», — сказал эксперт.
По его словам, нижегородские архитекторы и реставраторы работают практически со всеми материалами: деревом, камнем, кирпичом.
«В других регионах такое редко встретишь. Например, в регионах Севера архитектура в основном деревянная, а в регионах Юга — каменная. А у нас с вами есть и то, и другое — в этом плане мы, конечно, уникальны», — пояснил он.
Александр Шумилкин добавил, что главная задача нижегородских реставраторов — сохранить особенности архитектуры, которыми богата наша земля.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что наш регион задает тренд в работе по сохранению историко-культурного наследия.