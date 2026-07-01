Колхоз обязали ликвидировать свалку на сельхозземлях в Нижегородской области

Кроме того, почти 20,9 гектара сельхозземель оказались заросшими сорной растительностью — сурепкой, пижмой, осотом, пыреем и полынью. По данным ведомства, эта часть участка не используется по назначению и не введена в сельскохозяйственный оборот.