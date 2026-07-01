Одним именем больше стало на Обелиске Славы в Хабаровске

Торжественная церемония увековечения имени Героя Российской Федерации Василия Дяка прошла сегодня, в День ветеранов боевых действий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гвардии лейтенант Василий Дяк в составе 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения участвовал в специальной военной операции с начала ее проведения.
В ходе боевых действий проявил мужество и отвагу, был трижды ранен, в том числе получил одно тяжелое ранение. Награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость».
Удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. В 2024 году в Москве в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Президент России лично вручил ему медаль «Золотая Звезда». За доблесть и проявленное мужество Василий Дяк награжден министром обороны РФ Андреем Белоусовым именным кортиком.
Продолжил службу в своем подразделении. В феврале 2026 года был переведен на новую должность в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты Тихоокеанского флота. 30 марта 2026 года трагически погиб. Похоронен во Владивостоке на Морском кладбище.
Имя Дяка Василия Петровича — десятое в почетном списке участников специальной военной операции, увековеченных на Обелиске Славы.