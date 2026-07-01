Одним именем больше стало на Обелиске Славы в Хабаровске

Удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. В 2024 году в Москве в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Президент России лично вручил ему медаль «Золотая Звезда». За доблесть и проявленное мужество Василий Дяк награжден министром обороны РФ Андреем Белоусовым именным кортиком.