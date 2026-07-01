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В Свердловской области прошла выездная Школа библиотечного мастерства

В ходе практикума библиотекари попробовали себя в роли читателей.

Источник: Национальные проекты России

Выездное занятие-практикум Школы библиотечного мастерства состоялось в библиотеке в поселке Пионерском Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в администрации Талицкого городского округа.

В ходе практикума библиотекари попробовали себя в роли читателей. Это позволило им выделить эффективные приемы, которые теперь будут использоваться в работе с аудиторией. Методическая служба библиотечно-информационного центра организовала систему профессионального роста, включающую Школу библиотечного мастерства и клуб «Современный библиотекарь», где новички получают поддержку от опытных коллег, а опытные специалисты углубляют свои знания, изучают новые методики и становятся наставниками.

Обмен опытом между библиотекарями разных учреждений позволяет внедрять лучшие практики в работу, повышать качество библиотечного обслуживания и отвечать на актуальные вызовы современности. Методическая поддержка и наставничество создают условия для непрерывного профессионального развития. Это особенно важно во время трансформации библиотек в современные культурно-просветительские центры.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.