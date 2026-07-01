В Свердловской области прошла выездная Школа библиотечного мастерства

В ходе практикума библиотекари попробовали себя в роли читателей. Это позволило им выделить эффективные приемы, которые теперь будут использоваться в работе с аудиторией. Методическая служба библиотечно-информационного центра организовала систему профессионального роста, включающую Школу библиотечного мастерства и клуб «Современный библиотекарь», где новички получают поддержку от опытных коллег, а опытные специалисты углубляют свои знания, изучают новые методики и становятся наставниками.