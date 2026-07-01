Загадываем желания: фееричный звездопад увидят волгоградцы в июле

Пик звездопада ожидается в ночь на 10 июля. Однако редкие падающие метеоры, красиво сгорающие в атмосфере Земли, можно наблюдать и в первые дни второго летнего месяца. Лучше всего поток будет виден из Северного полушария. Отслеживать звезды стоит вдали от города, где нет яркого уличного освещения.