В Красноярском крае автоинспектор спас пенсионерку-инвалида из горящего дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Нижний Ингаш сотрудник Госавтоинспекции спас 84-летнюю женщину во время пожара.
Инспектор находился вне службы и приехал навестить родственников. Около шести часов вечера он заметил пожар на соседней улице.
Выяснив, что в доме осталась прикованная к постели пожилая женщину, полицейский вошел в задымленное помещение. Он вынес ее к окну и передал местному жителю. Пенсионерка находилась в сознании и не пострадала.
После спасения женщины инспектор вместе с местными жителями и пожарными вручную откатил от горящего гаража автомобили «Нива» и ЗИЛ, чтобы исключить риск возгорания транспорта. Кроме того, он предупредил соседей об опасности и помог организовать эвакуацию.