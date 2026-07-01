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Температура поверхности Мирового океана в июне достигла исторического максимума

Показатель составил 20,98 градуса по Цельсию.

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне 2026 года достигла исторического максимума, составив 20,98 градуса по Цельсию. Об этом сообщила европейская служба мониторинга Copernicus Marine.

По ее данным, предыдущий температурный рекорд для июня был зафиксирован в 2024 году (20,89 градусов по Цельсию). Повышение показателя обусловлено совокупным влиянием глобального потепления и воздействием климатического явления Эль-Ниньо, отмечают исследователи.

«Учитывая такие показатели температуры океана и приближающееся явление Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы мы, вероятно, станем свидетелями новых рекордов», — отметил директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо. Согласно оценкам специалистов, первое полугодие 2026 года стало вторым самым теплым в истории наблюдений, уступив лишь аналогичному периоду 2024 года.

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