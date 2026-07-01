Фальшивый сыр нашли у нижегородского производителя

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия признало недействительными декларации о соответствии у ООО «Производственно-фасовочная компания». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Признаки фальсификации в молочной продукции предприятия выявили в ходе анализа данных системы ФГИС «ВетИС» — «Сирано». Лабораторные исследования подтвердили, что в сыре «Российский» (ГОСТ 32260−2013) с массовой долей жира 50% содержались растительные масла и жиры на растительной основе, что нарушает технические регламенты Таможенного союза.
Декларация компании была аннулирована 25 июня 2026 года, а данные внесены в реестр Федеральной службы по аккредитации. По факту выявленных нарушений нижегородскому производителю объявлено официальное предостережение.
Ранее сообщалось, что свалку отходов переработанных яблок обнаружили в Нижегородской области.