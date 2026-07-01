Семь атак БПЛА и три ракетные опасности пережили нижегородцы за июнь

В июне 2026 года в Нижегородской области 21 раз фиксировали введение режима беспилотной опасности. Оповещения об этом распространяла региональная система РСЧС.
В первую неделю месяца его объявляли 1, 2, 4 и 5 июня. Далее уведомления поступали 8, 9 и 14 июня. При этом состояние беспилотной опасности, введённое 9 июня, сохранялось вплоть до 12 июня. Дополнительные эпизоды фиксировались 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29 и 30 июня. Особо стоит отметить 19 и 20 июня — в эти дни режим активировали дважды в течение суток.
Атакам БПЛА регион подвергался семь раз за месяц. Так, в ночь на 4 июня силами ПВО над территорией области было ликвидировано 25 беспилотных аппаратов. Разрушений зафиксировано не было. 5 июня БПЛА были уничтожены над Кстовским районом — пострадавших не оказалось.
Отражение воздушных угроз также фиксировалось 8 и 10 июня. Детальные сведения по этим эпизодам не публиковались. 16 июня в ходе отражения атаки на одном из объектов Нижнего Новгорода были отмечены незначительные повреждения.
Наиболее крупный эпизод пришёлся на ночь 24 июня: над регионом удалось сбить 23 БПЛА. В результате инцидента погибли два человека, ещё двое получили ранения. Повреждения получил один промышленный объект, также обломки дронов затронули ряд автомобилей и жилых зданий.
Отдельно фиксировалось введение режима ракетной опасности: дважды — 10 июня и единожды — 23 июня.
На протяжении месяца в целях обеспечения авиационной безопасности вводились ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода. 3, 5, 8, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26 и 30 июня воздушная гавань полностью приостанавливала приём и отправку рейсов.
В отдельные даты (6, 8, 14, 15, 16, 20 и 24 июня) аэропорт функционировал в режиме согласованных полётов с профильными ведомствами. В ряде случаев в течение одного дня применялось сразу несколько типов ограничений.