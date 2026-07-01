Сирены прозвучат в двух районах Воронежа днём 1 июля

Сирены прозвучат в Железнодорожном районе Воронежа в среду, 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В 11:00 на одном из предприятий планируют проверить системы оповещения.
Воронежцев просят сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими обычными делами.
Отметим, что в этот же день в 12:00 пройдёт аналогичная проверка ещё на одном предприятии в Центральном районе города.
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