Десятки российских туристов столкнулись с редким заболеванием на Бали: подробности

На Бали десятки российских туристов и релокантов заразились гонконгским гриппом. Отмечается, что это заболевание довольно редкое и опасное. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Болезнь, начавшаяся с простуды, быстро осложняется. Заболевшие жалуются на сильную головную боль, высокую температуру, ломоту в теле и кашель. В некоторых случаях добавляются тошнота и рвота. Аналитики издания узнали, что острая фаза болезни длится неделю, после чего заразившиеся испытывают сильные головные боли и слабость в течение нескольких недель.
Ранее KP.RU рассказал об еще одной опасности для российских туристов. Отмечается, что путешественники по Западной Европе рискуют заразиться лихорадкой денге. Но также комары, которые переносят эту болезнь, встречаются и в Африке, и в Азии.