17-летнего пермяка будут судить за администрирование сим-бокса телефонных мошенников

Как установило следствие, в сентябре 2025 года несколько жителей Перми закупили партию сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, и установили в одной из съемных квартир абонентский терминал пропуска трафика — сим-бокс. Оборудование позволило принимать телефонные вызовы через интернет и передавать их в сеть радиотелефонной связи под видом местных звонков. Используя незаконно установленный абонентский терминал пропуска трафика, с сентября по октябрь 2025 года злоумышленники стали совершать преступления, в том числе мошенничества, в отношении граждан из различных регионов России. Для конспирации находившиеся в Перми участники организованной группы регулярно меняли сим-карты, а также постоянно снимали на короткий срок различные квартиры.