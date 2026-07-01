Многоквартирный дом сгорел в Нижегородской области

В Нижегородской области сгорел многоквартирный деревянный дом. Пожар случился 1 июля на улице Комсомольской в поселке Центральном Володарского округа, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 750 кв. м, на месте работали пять пожарных расчетов. Из дома самостоятельно эвакуировались семеро взрослых и двое детей, о пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливают.
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