В Солонцах проложили уже 11 километров нового водопровода

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Солонцы продолжается строительство новой системы водоснабжения. На сегодняшний день подрядчик проложил 11 километров водопроводных сетей и установил 71 из 284 запланированных железобетонных колодцев.
Работы ведутся на улицах Свободной, Рябиновой, Изумрудной, Юности, Братьев Непомнящих, Победы, Исторической и Курской. Сейчас основные усилия сосредоточены на улице Свободной, где ежедневно специалисты монтируют в среднем два колодца и прокладывают около 200 метров труб.
Для пересечения дорог используются специальные защитные футляры, которые позволяют проводить ремонт без вскрытия проезжей части. На данный момент уложено 605 метров таких конструкций из предусмотренных проектом 1460 метров.
Всего в рамках проекта планируется построить 24 километра разводящих сетей от улицы Свободной до Содружества, сообщают в мэрии.