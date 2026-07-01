В Астрахани открылась Ассоциация гидов-экскурсоводов

Ассоциация гидов-экскурсоводов начала работать в Астрахани в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Астраханской области.
По словам председателя ассоциации Ксении Ефимцевой, основные направления работы объединения — это предоставление туристических и экскурсионных услуг, поддержка самостоятельных гидов, организация конференций и выставок. Ассоциация призвана повысить качество экскурсионных услуг и содействовать развитию туризма в регионе.
«Интерес туристов к нашему региону постоянно растет, и сегодня профессия экскурсовода особенно востребована. Важное значение уделяется качеству оказания экскурсионных услуг. В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” министерство продолжает работу по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. На сегодняшний день аттестовано 72 экскурсовода, среди них немало представителей соседних регионов», — подчеркнула замминистра экономического развития Астраханской области Лилия Колмакова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.