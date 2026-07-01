Проект «Вам решать!» стартовал в Нижегородской области

По словам главы региона, данный проект был создан, чтобы нижегородцы могли стать полноправными участниками и инициаторами положительных преобразований. В этом году будет реализовано 363 инициативы нижегородцев. Всего за 14 лет воплотили в жизнь около 5,5 тысяч проектов.