Проект «Вам решать!» стартовал в Нижегородской области

Стартовал прием заявок для участия в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем макс-канале.
По словам главы региона, данный проект был создан, чтобы нижегородцы могли стать полноправными участниками и инициаторами положительных преобразований. В этом году будет реализовано 363 инициативы нижегородцев. Всего за 14 лет воплотили в жизнь около 5,5 тысяч проектов.
«Жители определяют облик территорий, а мы помогаем в реализации инициатив. Руководствуемся простым правилом: самим жителям виднее, какие объекты в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Новая детская площадка, спортивная инфраструктура или дорога», — отметил губернатор Глеб Никитин.
Прием заявок продлится до 1 сентября 2026 года на официальном портале GOLOSZA.RU. Подать инициативу могут жители Нижегородской области в возрасте от 18 лет, территориальные общественные самоуправления и старосты сельских населенных пунктов.
Напомним, что автозаводские школы и детсады получат новые спортплощадки и асфальт по проекту «Вам решать!».