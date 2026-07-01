Прокуратура обязала краевое ведомство привести в порядок остановочный пункт

Через населенный пункт проходит межмуниципальный маршрут регулярных перевозок «Оханск — Очер». В деревне Верещагино с численностью населения более 230 человек отсутствует остановочный комплекс. Посадка и высадка пассажиров осуществляются на проезжей части.