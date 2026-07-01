БФУ имени Канта вошёл в число российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

По данным исследования, МГИМО вновь стал лидером списка: медианная зарплата его выпускников достигла 230 тысяч рублей в месяц, что на 30 тысяч (15%) больше предыдущего показателя. На втором месте — НИУ ВШЭ с медианным доходом 200 тысяч рублей (+10 тысяч, или +5%). Третью строчку делят Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова — по 195 тысяч рублей. При этом Финансовый университет поднялся на одну позицию (+8%), а МГУ опустился на одну строку (+3%).