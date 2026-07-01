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БФУ имени Канта вошёл в число российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

Университет сохранил прошлогодний результат.

Источник: Клопс.ru

Балтийский федеральный университет имени Канта занял 16‑е место в списке российских вузов по уровню доходов молодых специалистов, окончивших экономические и финансовые направления в 2020—2025 годах. Рейтинг публикует SuperJob.

По данным исследования, МГИМО вновь стал лидером списка: медианная зарплата его выпускников достигла 230 тысяч рублей в месяц, что на 30 тысяч (15%) больше предыдущего показателя. На втором месте — НИУ ВШЭ с медианным доходом 200 тысяч рублей (+10 тысяч, или +5%). Третью строчку делят Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова — по 195 тысяч рублей. При этом Финансовый университет поднялся на одну позицию (+8%), а МГУ опустился на одну строку (+3%).

БФУ имени И. Канта сохранил прошлогодний результат и занял 16‑е место. Средняя зарплата выпускников экономических и финансовых направлений выросла на 10 тысяч рублей и составляет 100 тысяч в месяц. По данным SuperJob, 75% выпускников остаются работать в Калининграде.

В исследовании участвовали как государственные, так и коммерческие вузы — классические университеты и профильные экономические образовательные учреждения. Источником данных стали более 50 млн резюме и другие открытые ресурсы.

Для каждого вуза анализировали не менее 70 резюме выпускников 2020—2025 годов, не учитывая данные стажёров и специалистов со стажем менее года. Рассматривались претенденты на линейные и руководящие должности в корпоративных финансах, банковской сфере, аудите, консалтинге, инвестиционном анализе, бухгалтерском учёте и смежных направлениях.

В Калининградской области только 42% выпускников остаются в здравоохранении.

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