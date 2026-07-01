Самозанятые в России смогут получить оплачиваемые больничные с 1 июля

С 1 июля самозанятые в России впервые смогут оформлять оплачиваемый больничный. Такое право появится у тех, кто не менее шести месяцев подряд уплачивал страховые взносы в Социальный фонд.
Программа добровольного социального страхования для самозанятых действует с 1 января. Размер пособия зависит от выбранного взноса: при платеже 1344 рубля в месяц можно рассчитывать на 35 тысяч рублей, а при взносе 1920 рублей — на 50 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.
С 1 июля в российских поликлиниках вводится ряд изменений. Их основная цель — сократить время ожидания, убрать очереди и внедрить цифровые технологии. Что поменяется для пациентов — в материале «Вечерней Москвы». Так, раньше, если мест к врачу не было, пациентам приходилось постоянно мониторить расписание в надежде, что появятся свободные талоны. С 1 июля система автоматически добавит пациента в виртуальный лист ожидания. Как только появится свободный талон, человеку придет push-уведомление или СМС с предложением занять время.
Также Министерство здравоохранения России обновило перечень медицинских и фармацевтических специальностей. В нем появились такие направления, как кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, а также водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия, медицинская кибернетика и эмбриология. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Какие врачи появятся в РФ и зачем это нужно — в материале «ВМ».