Самозанятые в России смогут получить оплачиваемые больничные с 1 июля

С 1 июля в российских поликлиниках вводится ряд изменений. Их основная цель — сократить время ожидания, убрать очереди и внедрить цифровые технологии. Что поменяется для пациентов — в материале «Вечерней Москвы». Так, раньше, если мест к врачу не было, пациентам приходилось постоянно мониторить расписание в надежде, что появятся свободные талоны. С 1 июля система автоматически добавит пациента в виртуальный лист ожидания. Как только появится свободный талон, человеку придет push-уведомление или СМС с предложением занять время.