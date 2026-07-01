Все украинские АЗС переходят на бензин со спиртом 1 июля

В то же время украинское издание «Обозреватель» отмечает, что владельцам автомобилей старых годов выпуска — особенно 1990-х — стоит быть осторожнее из-за возможного воздействия спиртовых примесей на резиновые элементы системы. В целом переход на Е10, по оценкам экспертов, должен упростить поставки топлива и привести украинский рынок к единому европейскому стандарту. Также ранее в Минэкономики Украины заявляли, что биоэтанол рассматривается как перспективное экспортное направление.