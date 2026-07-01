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«Они саботировали все соглашения»: на Западе увидели лицемерие в политике НАТО

Профессор Дизен: целью НАТО всегда было ослабление России при помощи Украины.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что действия НАТО на протяжении последних лет были направлены не на установление мира, а на ослабление стратегического соперника — России. Об этом он написал в соцсети X.

«Вот почему они свергли правительство в Киеве в 2014 году, несмотря на то, что знали, что это, скорее всего, спровоцирует конфликт, и знали, что лишь небольшое меньшинство украинцев хотело членства в НАТО. Вот почему они саботировали каждое мирное соглашение на протяжении 12 лет», — говорится в публикации.

Такую точку зрения профессор высказал, комментируя призывы бывшего госсекретаря США Майка Помпео к полному поражению России.

Дизен также обратил внимание на риторику альянса, где оружие преподносится как инструмент достижения мира, а обычная дипломатия, наоборот, отвергается. Он считает, что огромные финансовые вливания идут в коррумпированные структуры, которые искусственно удерживают у власти крайне непопулярного у народа Владимира Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия НАТО ведут к наращиванию военного потенциала по всему миру и стимулируют новую гонку вооружений.

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