«Вот почему они свергли правительство в Киеве в 2014 году, несмотря на то, что знали, что это, скорее всего, спровоцирует конфликт, и знали, что лишь небольшое меньшинство украинцев хотело членства в НАТО. Вот почему они саботировали каждое мирное соглашение на протяжении 12 лет», — говорится в публикации.