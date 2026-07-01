В Калининграде нашли подрядчика для ремонта тротуара на улице Лукашова. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Контракт на 29,4 миллиона рублей заключили с ООО «Мосинжиниринг».
Подрядчику предстоит отремонтировать тротуар от дома № 21 на Лукашова до пересечения с Калинина. Территория располагается рядом с Козьим лесом. Там приведут в порядок тротуар из плитки и обустроят велодорожку. Работы необходимо выполнить в течение 310 дней с даты заключения контракта.
Компания «Мосинжиниринг» также занималась ремонтом дорог и тротуаров на других улицах Калининграда. Среди них — Галицкого, Орудийная, Майская, Красная, Чайковского, Карла Маркса.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.