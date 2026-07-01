Мишустин поздравил коллектив канала «Россию 24» с юбилеем

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала «Россия 24» с 20-летием, отметив, что сегодня в центре его внимания — ход специальной военной операции и подвиги российских воинов.
Ранее президент России Владимир Путин также поздравил «Россию 24» с юбилеем, указав на объединяющую роль канала для информационного пространства страны.
«Примите мои искренние поздравления со знаменательной датой… Сегодня в центре вашего внимания — ход специальной военной операции, подвиги наших защитников», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ.
Премьер-министр выделил особый стиль канала, отличающийся оперативностью и объективностью, а также указал на непрерывное вещание, интересный и разнообразный контент, обеспечивающие «России 24» лидирующие позиции среди отечественных средств массовой информации.
Глава правительства подчеркнул, что профессионализм коллектива «России 24» отмечен многими премиями и наградами, вниманием миллионов зрителей разных поколений.
«Желаю всем вам новых успехов, ярких проектов и всего наилучшего», — заключил Мишустин.