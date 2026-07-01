Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поздравил коллектив канала «Россию 24» с юбилеем

Мишустин поздравил канал «Россию 24» с 20-летием.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала «Россия 24» с 20-летием, отметив, что сегодня в центре его внимания — ход специальной военной операции и подвиги российских воинов.

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил «Россию 24» с юбилеем, указав на объединяющую роль канала для информационного пространства страны.

«Примите мои искренние поздравления со знаменательной датой… Сегодня в центре вашего внимания — ход специальной военной операции, подвиги наших защитников», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ.

Премьер-министр выделил особый стиль канала, отличающийся оперативностью и объективностью, а также указал на непрерывное вещание, интересный и разнообразный контент, обеспечивающие «России 24» лидирующие позиции среди отечественных средств массовой информации.

Глава правительства подчеркнул, что профессионализм коллектива «России 24» отмечен многими премиями и наградами, вниманием миллионов зрителей разных поколений.

«Желаю всем вам новых успехов, ярких проектов и всего наилучшего», — заключил Мишустин.