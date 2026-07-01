Голикова назвала Россию уникальной цивилизацией, где живут 200 народностей

По словам заместителя председателя правительства, в стране совершенствуют законодательство и реализуют проекты в сфере образования, науки, культуры и цифровых технологий. В рамках этой работы Голикова отметила создание учебных материалов и внедрение цифровых решений, которые помогают поддерживать и развивать языки.