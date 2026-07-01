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Голикова назвала Россию уникальной цивилизацией, где живут 200 народностей

Голикова: РФ стала уникальной цивилизацией, где живут почти 200 народностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия стала уникальной цивилизацией, где в согласии и мире живут почти 200 народностей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова поприветствовала участников III Международной конференции высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять».

«Россия — уникальная цивилизация, где на протяжении веков в мире и согласии живут представители почти двухсот народов», — сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.

Вице-премьер подчеркнула, что сохранение, развитие и популяризация языкового многообразия являются ключевыми направлениями государственной политики.

По словам заместителя председателя правительства, в стране совершенствуют законодательство и реализуют проекты в сфере образования, науки, культуры и цифровых технологий. В рамках этой работы Голикова отметила создание учебных материалов и внедрение цифровых решений, которые помогают поддерживать и развивать языки.

«Убеждена, что ваш профессиональный, заинтересованный диалог позволит выработать новые подходы, обменяться лучшими практиками и укрепить международное сотрудничество», — добавила Голикова, обращаясь к участникам мероприятия.

Конференция проходит в Саранске с 1 по 3 июля. Этот год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России.

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