Нижегородцев предостерегли от купания в контактных линзах

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская предупредила, что плавание в контактных линзах может быть опасно для здоровья глаз. Даже в чистой воде бассейна линзы не обеспечивают полной защиты, подчеркнула эксперт в разговоре с РИАМО.
Во время плавания линзы могут сдвигаться или выпадать из глаз. Для людей с небольшим нарушением зрения это может быть не критично, но для тех, кто страдает высокой степенью близорукости, потеря линзы может привести к дезориентации.
Кроме того, в водоёмах, будь то бассейн, река, озеро или море, присутствуют микроорганизмы, которые могут попасть на линзы. Их пористая структура способствует размножению бактерий, грибков и других патогенов, что увеличивает риск развития конъюнктивита или кератита.
Вода также может ухудшить качество линз. Соли, известковые соединения, железо, хлор и другие примеси оседают на их поверхности, что приводит к помутнению линз и снижению прозрачности. Это особенно актуально для природных водоёмов и бассейнов с высоким содержанием хлора.
Для тех, кто регулярно занимается плаванием, врач рекомендует использовать более безопасные методы коррекции зрения во время плавания. Одним из них являются специальные плавательные очки с диоптриями. Также можно носить герметичные очки или маску поверх линз. Ещё один вариант — однодневные линзы, которые легко снимаются и утилизируются после плавания.
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