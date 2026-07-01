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Норильчане не могут вернуть деньги за отмененный концерт группы «Нэнси»

Жители Норильска массово обращаются в Роспотребнадзор с жалобами на невозврат денег за билеты на праздничный концерт «Ментоловое настроение» группы «Нэнси».

Жители Норильска массово обращаются в Роспотребнадзор с жалобами на невозврат денег за билеты на праздничный концерт «Ментоловое настроение» группы «Нэнси», который должен был пройти 6 июня в местном Синема АРТ-Холле. Организатор отменил мероприятие, но деньги зрителям не возвращает.

Билеты стоили от 1500 до 6000 рублей. В Роспотребнадзоре сообщили, что уже готовят коллективный иск в суд для защиты прав потребителей.

Пострадавшие могут обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора в Норильске по адресу: улица Комсомольская, 31а, либо через сайт ведомства. Телефон для консультаций: 8 (391) 946−90−83.

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