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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области

Ограничения действовали около трех часов после утреннего предупреждения РСЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление жителям региона направила региональная РСЧС.

Напомним, предупреждение о беспилотной опасности было введено сегодня около 5:40 утра. Спустя примерно три часа режим отменили.

Несмотря на снятие ограничений, жителей региона просят сохранять бдительность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб. При обнаружении подозрительных предметов не стоит пытаться их осматривать или перемещать — о находках необходимо немедленно сообщить по телефону 112.