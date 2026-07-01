Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области

Несмотря на снятие ограничений, жителей региона просят сохранять бдительность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб. При обнаружении подозрительных предметов не стоит пытаться их осматривать или перемещать — о находках необходимо немедленно сообщить по телефону 112.