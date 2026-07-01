Собственникам домов в СНТ рассказали о способе газифицировать дом по соцпрограмме

Если строение внесено в ЕГРН как нежилой садовый дом, необходимо изменить назначение объекта. Перевести садовый дом в жилой можно решением местной администрации при условии, что постройка пригодна для постоянного проживания и не нуждается в реконструкции. Для этого надо подать в администрацию заявление, к которому приложить заключение о соответствии дома требованиям к жилому помещению.