Собственникам домов в СНТ рассказали о способе газифицировать дом по соцпрограмме

Собственники домов в садовых товариществах могут провести в строения газ. Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, что для этого нужно сделать, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Программа социальной догазификации распространилась на дома в садовых товариществах в 2024 году. Участвовать в ней могут собственники, строения которых зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости в качестве жилых домов.
Если строение внесено в ЕГРН как нежилой садовый дом, необходимо изменить назначение объекта. Перевести садовый дом в жилой можно решением местной администрации при условии, что постройка пригодна для постоянного проживания и не нуждается в реконструкции. Для этого надо подать в администрацию заявление, к которому приложить заключение о соответствии дома требованиям к жилому помещению.
Если необходима перестройка или достройка, до 1 марта 2031 года их можно провести в упрощенном режиме, без получения разрешения администрации и без направления уведомления о планируемом строительстве. После проведенных изменений, жилой дом ставят на государственный кадастровый учет. Отдельная регистрация прав не нужна, если право собственности было оформлено ранее.
Основанием для внесения изменений в ЕГРН служит подготовленный кадастровым инженером технический план. Документ должен содержать новые параметры дома, включая назначение. По этому документу Росреестр вносит запись о переводе дома в жилой.
Сергей Гаврилов уточнил, что переведение садового дома в жилой возможно, если земельный участок товарищества относится к категории «земли населенных пунктов» и находится в границах населенного пункта. Населенный пункт должен быть газифицирован или включен в план строительства газовых сетей на текущий год. Если земли сельскохозяйственного назначения, необходимо сначала изменить статус участка через перевод категории.