Серебряный слиток с затонувшего 400 лет назад галеона нашли у берегов Флориды

Предмет покрыт слоем морских отложений. Его оценочная стоимость составляет около 100 тысяч долларов. Галеон «Аточа» остается одним из наиболее известных подводных сокровищ, несмотря на предположения о существовании более богатых кладов. Судно затонуло 5 сентября 1622 года во время урагана, через два года после спуска на воду. На его борту находились крупные запасы серебра, золота и иных ценностей из шахт Боливии и Колумбии, предназначенных для Испанской империи. Исследователи продолжают находить артефакты с этого корабля даже спустя более четырех столетий.