Серебряный слиток с затонувшего 400 лет назад галеона нашли у берегов Флориды

Серебряный слиток весом 10 кг был поднят со дна у архипелага Флорида-Кис. Как сообщается, находка предположительно принадлежит испанскому галеону Nuestra Señora de Atocha («Нуэстра Сеньора де Аточа»). Слиток обнаружили аквалангисты компании Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions.
Предмет покрыт слоем морских отложений. Его оценочная стоимость составляет около 100 тысяч долларов. Галеон «Аточа» остается одним из наиболее известных подводных сокровищ, несмотря на предположения о существовании более богатых кладов. Судно затонуло 5 сентября 1622 года во время урагана, через два года после спуска на воду. На его борту находились крупные запасы серебра, золота и иных ценностей из шахт Боливии и Колумбии, предназначенных для Испанской империи. Исследователи продолжают находить артефакты с этого корабля даже спустя более четырех столетий.
Испанская империя с XVI века перевозила богатства из Америки в Европу. «Аточа» входила в состав флота из 28 судов, когда в 1622 году попала в ураган и затонула на глубине около 17 метров. Согласно историческим данным, корабль перевозил 35 тонн серебра, 161 золотой слиток, а также неустановленное количество контрабандных драгоценностей из испанских колоний. В результате катастрофы погибли 255 из 260 членов экипажа, сокровища оказались разбросаны по морскому дну.
Первые находки с корабля он начал поднимать еще в 1971 году, однако основной успех пришелся на 20 июля 1985 года, когда были найдены ценности общей стоимостью более 400 миллионов долларов. Суд обязал Фишера передать штату Флорида четверть найденных сокровищ, остальная часть досталась ему и его инвесторам. Поиски продолжаются, поскольку обломки и груз корабля разбросаны по большой площади дна.
Поиск затонувших сокровищ остается крайне сложной задачей. Морские течения, штормы, перемещение песка и значительная площадь разброса обломков позволяют артефактам оставаться скрытыми веками. Недавно найденный серебряный слиток был обнаружен во время обычного погружения капитаном Дрейком и экипажем спасательного судна DARE. Эта находка свидетельствует о том, что даже хорошо изученные места кораблекрушений могут преподносить новые сюрпризы.
В настоящее время поиски сокровищ объединяют исторические исследования, археологию, современные морские технологии и мастерство дайверов. Хотя денежная стоимость серебряного слитка привлекает внимание, более значимой является его историческая ценность. Такие находки способствуют лучшему пониманию устройства Испанской империи, трансатлантической торговли и обстоятельств одного из самых известных кораблекрушений в мировой истории.